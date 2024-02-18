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5 شركات عالمية لتحليل بيانات المسح الزلزالي في غرب الكويت

2/18/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
دعت شركة نفط الكويت 5 شركات عالمية لتقديم عروضها المالية لمشروع تحليل البيانات للمسح الزلزالي الذي نفذته الشركة لحقول غرب الكويت.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» دعت شركات شلمبرجير العالمية للحقول وشركة DOWNUNDER GEOSOLUTIONS وشركة بي بي جي الصينية وسي جي سي للخدمات وتي جي إس البريطانية.
وحددت «نفط الكويت» تاريخ 22 أبريل المقبل كآخر موعد لتلقي العروض المالية، فيما حددت الشركة تاريخ 13 مارس المقبل كموعد لتقديم الأسئلة والاستفسارات من الشركات المؤهلة.
وقالت المصادر إن الشركة انتهت من تنفيذ عمليات المسح الزلزالي لمنطقة غرب الكويت والتي يقع فيها حقل مطربة، ونفذت المسح شركة «بي جي بي»، الرائدة عالميا في المسح الزلزالي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي».
وأضافت: «تهدف هذه العمليات إلى معالجة بيانات المسح الزلزالي عالي الدقة لتطوير الآبار المنتجة، حيث إن آخر مسح تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995». وأوضحت أن هذه المسوحات ستعطي بيانات مهمة جدا عن هذه المنطقة لأعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت الأرض، وهي تتميز بالدقة والعمق والمساحة.

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