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93 ألف كيس دم إجمالي التبرعات في 2023

2/18/2024 7:13:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارة الصحة أمس الأحد حملة التبرع بالدم (#الكويت_ بدمي 8) في بنك الدم المركزي والمراكز والأفرع التابعة لإدارة خدمات نقل الدم تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وتستمر حتى 29 فبراير الجاري. وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة د.ريم الرضوان لـ«كونا» إن الحملة تنظم للسنة الثامنة على التوالي وتهدف إلى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة، مضيفة أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني أيضا.
وذكرت الرضوان أنه سيتم خلال الحملة توزيع هدايا تذكارية على المتبرعين لمبادرتهم إلى التبرع بالدم خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية تعبيرا عن حبهم للكويت، وذلك عرفانا وشكرا لهم. وأوضحت أن الإدارة تنظم دائما حملات تبرع بالدم مع الجهات الحكومية والخاصة لما لهذه الحملات من دور ريادي في تعزيز النظام الصحي لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته.
وبينت أن العدد الإجمالي لأكياس الدم المجمعة في عام 2023 تخطى 93 ألف وحدة دموية في كل المراكز بزيادة 5 في المائة عن عام 2022، وهذه الزيادة فاقت التوقعات خصوصا أن خطة الإدارة تهدف إلى زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة.
ولفتت إلى أن نسبة حملات التبرع تمثل نحو 24 في المائة من التبرع الإجمالي وهي زيادة عن السنوات السابقة التي كانت لا تتعدى نسبة 15 في المائة وما يميز نسبة زيادة عام 2023 أنها كانت في مراكز التبرع الأخرى التابعة للإدارة وكان النصيب الأكبر في مركز التعاونيات لنقل الدم - العدان وفرعي مستشفيي الجهراء والفروانية.
وقالت الرضوان إن ذلك يندرج ضمن خطة إدارة خدمات نقل الدم للتوسع في الخدمات الصحية وافتتاح أفرع جديدة خارج مدينة الكويت بهدف تأمين سهولة وصول المتبرعين إليها للتبرع بالدم.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في التبرع بالدم. وأكدت أهمية استمرار أدائهم لدورهم الحيوي خصوصا أصحاب الفصائل السالبة التي يكون عليها طلب كبير فالحاجة للدم مستمرة لإنقاذ حياة المرضى، علما أن استقبال المتبرعين مستمر حتى خلال العطل الرسمية وعطلة الأعياد الوطنية.

MENAFN18022024000130011022ID1107868397

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