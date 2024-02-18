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45 فنانا يتشاركون في إبداع معا في حب الكويت

2/18/2024 7:13:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تحت رعاية وحضور سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار والقنصل العام لجمهورية مصر العربية د.هبة زكي والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف محمد بن رضا بمناسبة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية للكويت الشقيقة، أقيمت فعالية «معا في حب الكويت» بالمتحف الوطني، حيث شارك 45 فنانا من الجالية المصرية وكذلك أشقاؤهم الفنانون من الكويت وأيضا من الجاليات الأخرى في رسم لوحة جدارية بطول 20 مترا تحمل الومضات التراثية للبلدين في نسيج فني مشترك. وقدم السفير المصري أسامة شلتوت التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، معربا عن أمنيته بدوام أفراح الكويت وجعلها دار أمن وأمان.
وأشاد شلتوت بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنها ضمن سلسلة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية للكويت مثل الأسبوع الثقافي المصري بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث تأتي بمشاركة الفنانين من مصر والكويت ليعبروا عن سعادتهم بأعياد الكويت، فهي مناسبة صادقة تعبر عن اعتزاز الشعوب بحضارتها.
وشدد السفير المصري أسامة شلتوت على أن العلاقات المصرية - الكويتية راسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فهي تتميز بالخصوصية من خلال الروابط العائلية والمصاهرة، والدعم المتبادل على كل الأصعدة، ومن خلال الزيارات المتبادلة.
وأضاف شلتوت ان فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر التي تجمع الشعبين منذ القدم، حيث قدم الفنانون عملا فنيا جماعيا مشتركا بصفة واحدة وصياغة مكتملة للكيان العربي يحمل أصالة وتاريخ البلدين في قالب فني مشترك. هذا، وأعرب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الجالية المصرية والمواطنين وتلاحمهم واشتراكهم بالفكرة والموضوع في عمل فني واحد مشترك عبروا فيه عن الثقافة الكويتية - المصرية في قالب فني بهيج يحمل العديد والكثير من الخبرات المكتسبة بينهم، فالثقافة والفن كانت لهم الرابط الذي تألف بالمحبة الصادقة. وان مصر هي قلب العالم العربي في الثقافة والعلم والتعاون بين مصر والكويت يعود إلى ما قبل الاستقلال وأن أول دفعة دراسية خرجت من الكويت كانت إلى مصر في أوائل الأربعينيات فالتعاون الثقافي ممتد بين مصر والكويت وما نراه اليوم من تجسيد هذا الرابط الوثيق بين الدولتين هو تعبر عن الترابط الموجود بين الشعبين قبل ان يكون بين الدولتين. وفي السياق ذاته، قدمت القنصل العام لجمهورية مصر العربية د.هبة زكي التهنئة لسمو الأمير وللكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدة بكون الجالية المصرية جزءا أصيلا من العملية التنموية في الكويت، ومؤكدة أن الثقافة هي مكون أساسي في التواصل بين الشعوب خاصة أن الشعب الكويتي يولي الثقافة أولوية واضحة، مشيرة إلى أن العمل الفني الذي نحن بصدده اليوم نموذج للتواصل بين الشعبين وتطور الثقافة الإعلامية الوثيقة بين الجانبين عبر الزمن. وأضافت زكي أن الفنون هي أصدق تعبير للمشاعر التي يحملها أبناء الشعبين لبعضهما البعض.

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