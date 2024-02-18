بالفيديو الصحة تدشين 10 مراكز للإسعاف خلال العام الحالي



الفرس: 43 ورقة علمية وجلسة وورشة عمل بالمؤتمر عن خدمات الطوارئ الطبية الشطي: 126 ألف بلاغ عاجل في 2023 ونقل 128 ألف حالة بسيارات الإسعاف



عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين 10 مراكز للإسعاف خلال العام الحالي ليصل إجمالي عدد مراكز وعيادات الإسعاف في البلاد الى 86 مركزا و200 سيارة إسعاف.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د.عبدالله الفرس حرص الوزارة على دعم منظومة الطوارئ الطبية من خلال صقل مهارات الكوادر الفنية والطبية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تسلم 100 سيارة إسعاف جديدة خلال العام الحالي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية وتضم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الآلي يأتي في سياق هذا الدعم.

وأضاف الفرس في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر «خدمات الطوارئ الطبية.. الواقع الحالي وتطلعات المستقبل» نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بهذا التخصص الحيوي المهم، فضلا عن حرصها من خلال برنامج عمل الحكومة لـ 100 يوم على دعم وتطوير خدمات الطوارئ الطبية وتدشين أسطول جديد من سيارات الإسعاف.

ولفت إلى أن المؤتمر السنوي للطوارئ الطبية يضم 40 ورقة علمية و10 جلسات وثلاث ورش عمل حول خدمات الطوارئ الطبية سواء فيما يخص خدمات الإسعاف الجوي أو البحري وكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات سواء من خلال الاستعداد أو التتبع واستعراض نماذج للتعامل مع الحوادث الكبرى.

وأشار الفرس إلى أن المؤتمر يجسد حرص الوزارة والتزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية الخاصة بالطوارئ الطبية ومشاركة الخبرات وتبادل الرؤى المستقبلية لتعزيز التعاون العلمي والمهني بين المختصين في هذا المجال منوها بالمحاور الرئيسية للمؤتمر.

وذكر أنها تحاكي شعار المؤتمر بالتأكيد على الجودة واعتماد إدارة الأزمات واستدامة التدريب وجاهزية الاستعداد للكوارث والطوارئ بأنواعها ومواكبة الجديد من حيث التقنية والتجهيزات وسيارات الإسعاف. وقال إن الوزارة لن تبخل على دعم كوادر الطوارئ الطبية لتكون مهنتهم جاذبة، لافتا إلى دورهم في جسر الإغاثة لأهل غزة ومهمتهم المنتظرة قريبا في مصاحبة واستقبال جرحى غزة.

من جانبه، كشف رئيس المؤتمر مدير إدارة الطوارئ الطبية د. أحمد الشطي عن أن إجمالي عدد البلاغات العاجلة خلال عام 2023 بلغ 126 ألف بلاغ وإجمالي عدد الحالات المنقولة بسيارات الإسعاف بلغ 128 ألفا ومعدل الاستجابة بلغ 10 دقائق، معربا عن تفاؤله بمساهمة سيارات الإسعاف الجديدة في اختزال هذا الوقت.

وأضاف أن عدد حالات حوادث الطرق المنقولة بسيارات الإسعاف بلغ 8757 حالة وعدد الحالات المنقولة بالإسعاف الجوي بلغ 808 حالة والإخلاء الطبي من وإلى الكويت بلغ 91 حالة وبلغ عدد تغطية المناسبات المختلفة 6662 تغطية بينما قفزت التمارين الوهمية من 9 تمارين في عام 2021 إلى 92 تمرينا أي بما يعادل سبعة أضعاف.

وقال إن المؤتمر له مكانة خاصة لأنه يأتي بعد عشر سنوات من تنظيم آخر مؤتمر للطوارئ الطبية، فضلا عن أنه يتزامن مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية إلى جانب مواكبته ليوم الإسعاف الكويتي الذي يصادف 20 فبراير الجاري، مؤكدا اهمية استقطاب كوادر مؤهلة في ظل التنافس العالمي لتغطية نقص العمالة المؤهلة وفنيي الطوارئ المتقدم.

وأوضح أن التدريب مساحة لتزويد برامج للتدريب الطبي المستمر، بالإضافة إلى معيارية ومصداقية واعتماد برامج التدريب بحيث تأخذ اعترافا دوليا، مؤكدا أن التدريب يجب أن يشمل الصحة النفسية واستيعاب الضغوط التي تقع على الفريق العامل أو المرضى من ذوي الطبيعة الخاصة.