الدبوس تنسيق لتسجيل مخالفات النظافة على رقم السيارة أو العقارات



19 عقد نظافة جديداً وتخصيص عقد منفصل لمنطقة الوفرة



توزيع تنفيذ الأحكام على جميع المحافظات



عمل تدوير بين الموظفين في الإدارات والمحافظات

دورات تدريبية لموظفي البلدية بالتعاون مع جامعة الكويت من أهم الأولويات رؤية لتكون البلدية نموذجاً يحتذى من خلال أنظمتها وبرامجها الإلكترونية



بداح العنزي

كشف مدير عام البلدية م.سعود الدبوس عن التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجهات مختصة لتسجيل مخالفات النظافة على رقم السيارة أو المنزل او الشاليه او الجواخير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، والذي عقد برئاسة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، حيث استعرض رؤساء القطاعات في البلدية عمل كل قطاع متضمنا الإنجازات او التحديات التي تواجه القطاع في محضر حصلت «الأنباء» على نسخة منه.

وقالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني م.منال العصفور إن التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في التالي:

٭ صدر قرار وزاري بضرورة رد الإدارات بالبلدية على الجهات الرقابية خلال 3 أيام عمل، وهذا يشكل تحديا غير منطقي لإعداد الدراسات اللازمة من قبل قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

٭ معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين الجدد بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات بالتكليف مشعل العازمي إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع:

٭ كراسة طرح عقود النظافة وتصنيف شركات النظافة بمراحلها الأخيرة.

٭ من مشاكل عقود النظافة الحالية قلة عدد الآليات في المحافظات، وجار تلافي هذا الخلل من خلال التعديل على شروط عقود النظافة الجديدة، حيث تمت زيادة أعداد (الآليات - المعدات - المكابس) في كافة عقود المحافظات، علاوة على زيادة عقود النظافة من 16 الى 19 مع تخصيص عقد نظافة منفصل لمنطقة الوفرة.

وقال العازمي: إنه من خلال المحافظات، تتم الرقابة على كافة أعمال عقود النظافة العامة وتطبيق الجزاءات في حال مخالفة الشركة لشروط عقد النظافة او تطبيق الغرامات إذا لزم الأمر.

وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف ثامر المطيري:

٭ تم اقتراح موقع لسوق الإبل. وهناك بعض التحديات مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث لم يتم الرد علينا بموافقتهم على الموقع الجديد للسوق ليتسنى لنا استكمال إجراءات البلدية.

٭ معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين الجدد بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

٭ هناك مشاكل عامة: كتداخل الاختصاصات بين البلدية والوزارات الأخرى، كوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها.

٭ موظفون المحافظات لا يتم إنصافهم في البدلات، حيث يتسلم البعض بدلات والآخرون لا يتسلمون بدلات مع قيامهم بمجهود مقارب لهم.

عقبت الوزيرة على ذلك بأنه يجب النظر بوضع الحلول المثلى لها.

من جهته، قال مدير الإدارة القانونية بالتكليف حسين العجمي انه يتم حاليا إجراء توزيع تنفيذ الأحكام على جميع محافظات الدولة، وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك.

وعقب مدير عام البلدية م.سعود الدبــــوس بأنه صدرت أحكـــام قضائيـــة لصالح البلدية من محكمة اول درجة بشأن بعض القضايا المتعلقة بإحالة بعض موظفي الإدارة القانونية للتقاعد. وهذا يدل على صحة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والمطلوب الاستمرار بالإجراءات الصحيحة ذاتها التي تم اتباعها حين إحالة دفعات أخرى للتقاعد.

وقامت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري بتقديم عرض مرئي للمشاريع الحالية والمستقبلية لقطاع المشاريع التالية:

1 - مشروع سوق الخيام في الجهراء.

2 - مشروع كورنيش الجهراء.

3 - مشروع تطوير سوق المباركية.

4 - مشروع سوق الجمعة للحمام والطيور بمنطقة الجهراء.

5 - مشروع تطوير مدينة الكويت.

6 - تبرع بيت التمويل لإعادة إعمار سوق المباركية.

7 - تطوير شاطئ الشويخ.

المشاريع المستقبلية:

مشروع المغامرات الصحراوية في المطلاع (Desert Safari).

وعقبت الوزيرة على ذلك بالتوجيه لكافة الجهات المعنية والمكتب الفني التابع لوزارة الدولة لشؤون البلدية بإعادة أعمال دراسة مشروع المغامرات الصحراوية لأهمية تنفيذه.

وقالت إن من التحديات التي تواجه القطاع التالي:

٭ سوق إنجاز وبرايح سالم.

٭ المشاريع البيئية مثل:

1 - مراد النفايات الصلبة.

2 - مراد النفايات الصلبة المغلقة.

3 - النفايات الإنشائية.

4 - دراسة استشارية بيئية.

٭ الحاجة إلى دعم الوزيرة في مجلس الوزراء للموافقة على طرح مشروع المردم الصحي، وذلك بعد رد وزارة المالية بعدم الموافقة على طرح المشروع.

وكذلك العمل على الموافقة بتجديد عقد ردم النفايات الحالي بالجهاز المركزي للمناقصات.

وتطرق نائب المدير العام لشؤون محافظتي مبارك الكبير والفروانية بالتكليف نواف الكندري لمخالفات البناء والسلامة واستغلال أملاك الدولة بالمخالفة للقوانين.

وعقبت الوزيرة على ذلك بضرورة تطبيق القانون على المخالفين خاصة بشأن استغلال أملاك الدولة، ومحاسبة من يقوم برمي أنقاض البناء المخالفة للقانون أو أي مخالفات أخرى تخص النظافة العامة.

وكذلك عقب م.سعود الدبوس - مدير عام البلدية بحاجة البلدية إلى تطبيق المفتشين بالمحافظات للقانون بشكل أكبر.

ودعا نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالتكليف فرحان العجمي الى ضرورة جعل النقل الداخلي بين الإدارات او القطاعات لمرة واحدة في السنة. وذلك لزيادة إنتاجية الموظفين والحد من ظاهرة التنقلات الداخلية المستمرة، مع عمل تدوير بين الموظفين بكل الإدارات والمحافظات، وبالذات رؤساء الأقسام والمراقبين، وتعزيز إيرادات البلدية، من خلال طرح مواقع للاستثمار أو الاستغلال بمزايدات عامة.

وذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.فهد باتل أن من التحديات التي تواجه القطاع هي معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

واستعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي أعمال القطاع، توصيات تحسين أداء برنامج الشكاوى وتأمين موقع البلدية من الهجمات السيبرانية، وتطوير موقع ترخيص المظلات، وبانتظار توقيع الوزيرة للائحة المظلات للمباشرة بالعمل في الموقع.

وقال إن من أهم التحديات التي تواجه القطاع أن الإدارات التابعة للقطاع تعتبر إدارات جدا طاردة للموظفين. ومن أسباب ذلك أن موقع الإدارة سيئ جدا، ولا توجد حوافز لهم.

ودعت الوزيرة بضرورة عقد دورات للموظفين، وان التعاون مع جامعة الكويت على سبيل المثال لعقد دورات تدريبية لموظفي البلدية يجب ان يكون من الأولويات.

وعقب م.سعود الدبوس بأن خطط التدريب جار العمل فيها. ولدينا رؤية بأن تكون البلدية هي النموذج الذي يحتذى به بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية من خلال أنظمتها وبرامجها الإلكترونية.

التوصيات

٭ إعادة نشر برنامج الشكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي.

٭ تكثيف حملات النظافة خاصة بشهر فبراير، والاهتمام باستدامة حملات النظافة العامة على مدار العام. وتزويد الوزيرة بتقرير دوري عن الأعمال المنجزة وعمل حملات توعوية وإعلامية.

٭ تنظيم توزيع مواقع الإعلانات بكل المحافظات، لتلافي العشوائية والكثافة بعدد الإعلانات. وتزويد الوزيرة بتقرير عن الأعمال المنجزة.

٭ عرض مشاريع البلدية الحالية والمستقبلية للوزيرة، متضمنة للجداول الزمنية لإنجاز المشاريع.

٭ التنسيق مع هيئة الزراعة والجهات المختصة لتخصيص الموقع المناسب لسوق الإبل الجديد.

٭ ضرورة تطبيق القانون على المخالفين خاصة بشأن استغلال أملاك الدولة. وكذلك المخالفين للوائح السلامة والنظافة العامة. مع تزويد الوزيرة بتقرير عن الأعمال المنجزة كل أسبوعين.

٭ دراسة ووضع الحلول المثلى لموضوع بدلات العاملين في البلدية، وعرض نتائج الدراسة والحلول المقترحة للوزيرة.