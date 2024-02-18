الدوام في رمضان مرن بواقع 4 ساعات ونصف

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف الساعة.
وقال ((الديوان))، في بيان صحافي، إن بداية الدوام في شهر رمضان تكون من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف الساعة عمل حسب موعد حضوره مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان، 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.
وأوضح أن هذا النظام لا يطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما أنه لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.
وأضاف ((الديوان))،أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
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