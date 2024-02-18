تذليل المعوقات أمام المشروعات الحكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الوقت والجهد وصون الأموال العامة.
وترأس سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز. وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
من جهة ثانية، تسلّم سمو الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة، حيث سلم الدعوة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.
وفيما يلي التفاصيل :
سموه ترأس اجتماعاً للجهاز واطلع على آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها
رئيس الوزراء: جهود كبيرة لجهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل المشروعات بما يسهم في صون الأموال العامة
ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.
MENAFN18022024000130011022ID1107868388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.