تذليل المعوقات أمام المشروعات الحكومية

MENAFN - Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الوقت والجهد وصون الأموال العامة.

وترأس سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز. وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

من جهة ثانية، تسلّم سمو الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة، حيث سلم الدعوة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

وفيما يلي التفاصيل :

سموه ترأس اجتماعاً للجهاز واطلع على آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها

رئيس الوزراء: جهود كبيرة لجهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل المشروعات بما يسهم في صون الأموال العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.