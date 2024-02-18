نتنياهو يدعو قطر للضغط على حماس
التاريخ
2/18/2024 7:09:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى المحتجزين بغزة.
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