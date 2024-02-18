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نتنياهو: نواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة

2/18/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة تمتد لمسافة 500 كيلومتر
وتابع ان الجيش يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات لإبعادهم عن طريق الخطر.

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