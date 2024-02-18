نتنياهو: نواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة

نتنياهو: نواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة
التاريخ
2/18/2024 7:09:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة تمتد لمسافة 500 كيلومتر
وتابع ان الجيش يتواصل مع المدنيين في غزة عبر الرسائل والمنشورات لإبعادهم عن طريق الخطر.
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