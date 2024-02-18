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الاحتلال يرفض إخلاء المرضى من مستشفى ناصر

2/18/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن 150 مريضا لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال يرفض إخلاء المرضى في مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى مما يعرض حياتهم للخطر.

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