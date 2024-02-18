الحكومة الإسرائيلية: تصريحات رئيس البرازيل مخزية

الحكومة الإسرائيلية: تصريحات رئيس البرازيل مخزية
التاريخ
2/18/2024 3:29:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن تصريحات رئيس البرازيل لولا داسيلفا "مخزية وخطيرة".
وكان دا سيلفا اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة، وشبهها بنظام الزعيم النازي أدولف هتلر، في كلمة له أمام قمة الاتحاد الأفريقي.
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