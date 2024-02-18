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الحكومة الإسرائيلية: تصريحات رئيس البرازيل مخزية

2/18/2024 3:29:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن تصريحات رئيس البرازيل لولا داسيلفا "مخزية وخطيرة".
وكان دا سيلفا اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة، وشبهها بنظام الزعيم النازي أدولف هتلر، في كلمة له أمام قمة الاتحاد الأفريقي.

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