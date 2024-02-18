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رسمياً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام (العدل الدولية)

2/18/2024 3:29:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصر تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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