رسمياً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام (العدل الدولية)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصر تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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