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ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة

2/18/2024 3:29:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.


وكتب سموه عبر انستغرام“بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.

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