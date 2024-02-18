ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وكتب سموه عبر انستغرام“بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان”.
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