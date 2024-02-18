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الملك يعزي عشيرة النجداوي

2/18/2024 3:29:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى عشيرة النجداوي بوفاة المرحوم ممدوح احمد النجداوي شقيق امين عام رئاسة الوزراء / محافظة العاصمة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة النجداوي ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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