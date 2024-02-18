الملك يعزي عشيرة النجداوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى عشيرة النجداوي بوفاة المرحوم ممدوح احمد النجداوي شقيق امين عام رئاسة الوزراء / محافظة العاصمة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة النجداوي ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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