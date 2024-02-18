أميركا تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين

أميركا تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين
التاريخ
2/18/2024 3:29:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القيادة الوسطى الأميركية بتنفيذ 5 ضربات بمناطق تخضع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
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