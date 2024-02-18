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الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

2/18/2024 3:29:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ الاثنين إنخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية يتوقع ان تكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

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