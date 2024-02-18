مراسل الجزيرة أبو عمر يصل قطر للعلاج

مراسل الجزيرة أبو عمر يصل قطر للعلاج
التاريخ
2/18/2024 3:29:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل مراسل شبكة الجزيرة في غزة إسماعيل أبو عمر إلى الدوحة بطائرة إجلاء طبي قطرية للعلاج بعد بتر ساقه إثر استهداف إسرائيلي.
ويحتاج الزميل إسماعيل لرعاية طبية متخصصة .
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