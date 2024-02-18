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مراسل الجزيرة أبو عمر يصل قطر للعلاج

2/18/2024 3:29:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل مراسل شبكة الجزيرة في غزة إسماعيل أبو عمر إلى الدوحة بطائرة إجلاء طبي قطرية للعلاج بعد بتر ساقه إثر استهداف إسرائيلي.
ويحتاج الزميل إسماعيل لرعاية طبية متخصصة .

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