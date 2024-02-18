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الفنان عبدالله الرويشد بخير وغدا يغادر مستشفى جابر

2/18/2024 3:24:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري


تعرض الفنان الكبير عبدالله الرويشد لوعكة صحية أدخل على اثرها الى مستشفى جابر، وترددت أقاويل كثيرة عن وجود جلطة بالدماغ .
"الأنباء"هاتفت زوجة الفنان عبدالله الرويشد، حيث قالت: الحمد لله على كل حال، وعبدالله بخير، والحمد لله عدت على خير، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وكل الأمور تمام، وغدا سيغادر مستشفى جابر، وكل الشكر للأطباء والطاقم الطبي على رعايتهم، وشكرا لكل من سأل واتصل.

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