الفنان عبدالله الرويشد بخير وغدا يغادر مستشفى جابر

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
تعرض الفنان الكبير عبدالله الرويشد لوعكة صحية أدخل على اثرها الى مستشفى جابر، وترددت أقاويل كثيرة عن وجود جلطة بالدماغ .
"الأنباء"هاتفت زوجة الفنان عبدالله الرويشد، حيث قالت: الحمد لله على كل حال، وعبدالله بخير، والحمد لله عدت على خير، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وكل الأمور تمام، وغدا سيغادر مستشفى جابر، وكل الشكر للأطباء والطاقم الطبي على رعايتهم، وشكرا لكل من سأل واتصل.
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