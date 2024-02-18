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عطلة عيد الفطر 3 أو 6 أيام

2/18/2024 3:24:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن عطلة عيد الفطر السعيد ستكون 6 أيام في حال اكتمال شهر رمضان المبارك 30 يوما.
وأوضحت قائلة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 أبريل باعتباره يوم راحة آخر شهر رمضان، و3 أيام العيد تكون الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة على التوالي 10 و11 و12 أبريل، والأحد الموافق 14 أبريل يوم راحة بدلا من يوم الجمعة 12 أبريل، وهذه تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وبذلك تصبح العطلة 6 أيام.
أما إذا لم يكتمل الشهر الفضيل مدة 30 يوما فستكون عطلة العيد 3 أيام فقط، والتي توافق على التوالي الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 أبريل.

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