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الدوام في رمضان مرن بواقع 4 ساعات ونصف

2/18/2024 3:24:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف الساعة.
وقال ((الديوان))، في بيان صحافي، إن بداية الدوام في شهر رمضان تكون من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف الساعة عمل حسب موعد حضوره مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان، 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.
وأوضح أن هذا النظام لا يطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما أنه لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.
وأضاف ((الديوان))،أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

MENAFN18022024000130011022ID1107868272

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