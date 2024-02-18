الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله حول تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية. وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد انه تم خلال الايام الماضية تداول بعض الاخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، مشيرا الى ان تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف. وحث العجمي المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم ابناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت، مشددا على اهمية اخذ الاخبار من المصادر الرسمية. ودعا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ وطننا الحبيب بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، قائد نهضة البلاد وربان سفينتها.
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