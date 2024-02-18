ابنة نجيب محفوظ تهدي مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية أن أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، أهدت مكتبته الخاصة للمكتبة الضخمة المطلة على البحر المتوسط، تمهيداً لإتاحة إرث الكاتب الراحل للباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وقالت مكتبة الإسكندرية، اليوم، في بيان، إن المكتبة المهداة تضم قرابة 1500 كتاب تتنوع بين الأعمال الروائية والقواميس والموسوعات بعدة لغات.

وقال أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان، إن «مقتنيات المكتبة (المهداة) تكتسب أهميتها الحقيقية من كونها مكتبة نجيب محفوظ الخاصة، حيث إن بعض الكتب تحمل توقيعه أو توقيعات من قاموا بإهدائه أعمالهم من كبار الأدباء والمفكرين في مصر والعالم».

وأضاف أن من بين المقتنيات المهداة «شهادات ووثائق وصورا شخصية، إضافة إلى شرائط فيديو لأعمال روائية استندت إلى رواياته وكتاباته».

وتابع، «سوف تكون بالتأكيد إضافة حقيقية لزوار ورواد مكتبة الإسكندرية بإتاحة الفرصة أمامهم للاقتراب من شخصية أدبية عالمية بقيمة أديب نوبل، كما أنها ستتيح مساحة معرفية لمن لم يتقرب من أدبه وفكره كما ينبغي».

وقال محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية: «سيقوم الخبراء بحصر الكتب وتصنيفها وتبويبها ووضعها على قاعدة البيانات، وترميم ما يحتاج منها إلى الترميم، كذلك حصر التوقيعات التي كانت على الكثير منها، ومن هي الشخصيات صاحبة التوقيع».

وأضاف أن هذا في رأيه يمثل شكلاً من أشكال التأريخ لمصر الحديثة من خلال قصاصات وإهداءات وكتابات وملاحظات بخط يد نجيب محفوظ.

وأشار إلى أن المكتبة ستظل على تواصل مع ابنة الأديب الراحل للحصول على بعض مقتنياته الشخصية لتوظيفها ضمن سيناريو العرض بما يسهم في خروجه بأفضل صورة.

يُذكر أن محفوظ، الذي نال جائزة نوبل في الأدب عام 1988 في القاهرة، توفي عام 2006 عن عمر ناهز 94 عاماً.

وتضم مكتبة الإسكندرية، التي أعادت مصر إحيائها عام 2002 في موقع قريب من الذي كانت فيه المكتبة الشهيرة تاريخياً، عشرات المكتبات الخاصة لبعض من الساسة والمفكرين والأدباء، أمثال الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس غالي، والصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، والفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري.