فايكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرض رايو فايكانو التعادل 1 /1 على ضيفه ريال مدريد اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.
وأنهى النادي الملكي المباراة بعشرة لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخير.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة مقابل 25 نقطة لفايكانو في المركز الرابع عشر.
وبسط النادي الملكي سيطرته على المباراة منذ البداية واستحق أن يتقدم بهدف مبكر بعد مضي ثلاث دقائق أحرزه مهاجمه خوسيلو مستغلا تمريرة متقنة أرسلها فيديريكو فالفيردي من الناحية اليمنى.
وألغى الحكم هدفا لريال مدريد في الدقيقة 18 سجله خوسيلو، وذلك بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
واستعان الحكم بتقنية الفار قبل أن يحتسب ضربة جزاء لفايكانو نتيجة لمسة يد ضد إدواردو كامافينجا، ليسجل منها راؤول دي توماس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.
وكاد فايكانو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 31 عبر تسديدة قوية نفذها أوسكار تريخو من خارج منطقة الجزاء، لكن أندري لونين حارس المرمى ريال مدريد تصدى له بثبات.
ورد النادي الملكي بفرصة خطيرة عندما سدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.
وتألق لونين مرة أخرى وأنقذ مرمى الريال من هدف محقق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعد أن تصدى ببراعة لتسديدة قوية أطلقها ألفارو جارسيا من يسار منطقة الجزاء.
واستأنف ريال مدريد نشاطه الهجومي في بداية الشوط الثاني وأحدث براهيم دياز إزعاجا واضحا لدفاعات فايكانو خلال أول ربع ساعة.
وكان توني كروس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى فايكانو بنجاح.
وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تلقى كارفاخال البطاقة الصفراء الثانية، لينهي الريال المباراة بعشرة لاعبين.
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