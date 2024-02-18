فايكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في الدوري الإسباني

فرض رايو فايكانو التعادل 1 /1 على ضيفه ريال مدريد اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وأنهى النادي الملكي المباراة بعشرة لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخير.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة مقابل 25 نقطة لفايكانو في المركز الرابع عشر.

وبسط النادي الملكي سيطرته على المباراة منذ البداية واستحق أن يتقدم بهدف مبكر بعد مضي ثلاث دقائق أحرزه مهاجمه خوسيلو مستغلا تمريرة متقنة أرسلها فيديريكو فالفيردي من الناحية اليمنى.

وألغى الحكم هدفا لريال مدريد في الدقيقة 18 سجله خوسيلو، وذلك بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

واستعان الحكم بتقنية الفار قبل أن يحتسب ضربة جزاء لفايكانو نتيجة لمسة يد ضد إدواردو كامافينجا، ليسجل منها راؤول دي توماس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وكاد فايكانو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 31 عبر تسديدة قوية نفذها أوسكار تريخو من خارج منطقة الجزاء، لكن أندري لونين حارس المرمى ريال مدريد تصدى له بثبات.

ورد النادي الملكي بفرصة خطيرة عندما سدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وتألق لونين مرة أخرى وأنقذ مرمى الريال من هدف محقق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعد أن تصدى ببراعة لتسديدة قوية أطلقها ألفارو جارسيا من يسار منطقة الجزاء.

واستأنف ريال مدريد نشاطه الهجومي في بداية الشوط الثاني وأحدث براهيم دياز إزعاجا واضحا لدفاعات فايكانو خلال أول ربع ساعة.

وكان توني كروس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى فايكانو بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تلقى كارفاخال البطاقة الصفراء الثانية، لينهي الريال المباراة بعشرة لاعبين.

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