فاز عليه بثلاثية نظيفة.. كلباء يتخطى النواخذة ويلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي الكأس الغالية



التحق اتحاد كلباء بركب المتأهلين لربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه العريض على ضيفه دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق البرازيلي الإيطالي دانيال بيسا «هدفين» وهدف للبرازيلي لياندرو في الدقائق 40، 88 «ركلة جزاء»، 50+5، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يشهد الإثارة المطلوبة على الرغم من محاولات لاعبي الفريقين لهز الشباك، وكان هناك حرص متبادل من جانب لاعبي كل فريق على تجنب الخسارة، لذلك سيطر الحذر على معظم فترات الشوط الأول والذي غابت فيه الفرص الحقيقية، وبحلول الدقيقة 40 مرر الإيراني مهدي قائدي محترف كلباء كرة على طبق من ذهب وسط الدفاع ليقابلها البرازيلي لياندرو بيسراه مسدداً كرة «ماكرة» أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى النواخذة محمد الرويحي الذي وقف يناظر الكرة وهي تعانق الشباك هدفاً أول انتهى عليه شوط اللاعبين.

تأكيد التفوق

مع انطلاقة الشوط الثاني ضرب النواخذة حصاراً محكماً على جبهة النمور بغية إحراز التعادل وتتطاير الفرص تباعاً من تحت الأقدام وفوق الرؤوس للفريق الأفضل مع بداية الشوط الثاني، ويجد كابتن النواخذة عامر عمر فرصة إعادة المباراة إلى نقطة التعادل لكن رأسيته لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 60 وفرصة أخرى لليوناني ماريوس الذي راوغ مدافع كلباء سانتوس مسدداً الكرة قوية تألق حارس كلباء حمد المنصوري في صدها ببراعة، وبعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» ألغى حكم المباراة خالد ناجم هدفاً لكلباء عن طريق لياندرو بداعي التسلل في الدقيقة 71، وفي الوقت القاتل احتسب الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة المدافع بيدرو للاعب كلباء سالم راشد سددها الإيطالي بيسا محرزاً هدف فريقه الثاني، وعاد نفس اللاعب وأحرز هدف فريقه الثالث من مجهود فردي في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز كلباء على النواخذة 3-0.

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