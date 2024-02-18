فاز عليه بثلاثية نظيفة.. كلباء يتخطى النواخذة ويلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي الكأس الغالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
التحق اتحاد كلباء بركب المتأهلين لربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه العريض على ضيفه دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق البرازيلي الإيطالي دانيال بيسا «هدفين» وهدف للبرازيلي لياندرو في الدقائق 40، 88 «ركلة جزاء»، 50+5، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يشهد الإثارة المطلوبة على الرغم من محاولات لاعبي الفريقين لهز الشباك، وكان هناك حرص متبادل من جانب لاعبي كل فريق على تجنب الخسارة، لذلك سيطر الحذر على معظم فترات الشوط الأول والذي غابت فيه الفرص الحقيقية، وبحلول الدقيقة 40 مرر الإيراني مهدي قائدي محترف كلباء كرة على طبق من ذهب وسط الدفاع ليقابلها البرازيلي لياندرو بيسراه مسدداً كرة «ماكرة» أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى النواخذة محمد الرويحي الذي وقف يناظر الكرة وهي تعانق الشباك هدفاً أول انتهى عليه شوط اللاعبين.
تأكيد التفوق
مع انطلاقة الشوط الثاني ضرب النواخذة حصاراً محكماً على جبهة النمور بغية إحراز التعادل وتتطاير الفرص تباعاً من تحت الأقدام وفوق الرؤوس للفريق الأفضل مع بداية الشوط الثاني، ويجد كابتن النواخذة عامر عمر فرصة إعادة المباراة إلى نقطة التعادل لكن رأسيته لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 60 وفرصة أخرى لليوناني ماريوس الذي راوغ مدافع كلباء سانتوس مسدداً الكرة قوية تألق حارس كلباء حمد المنصوري في صدها ببراعة، وبعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» ألغى حكم المباراة خالد ناجم هدفاً لكلباء عن طريق لياندرو بداعي التسلل في الدقيقة 71، وفي الوقت القاتل احتسب الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة المدافع بيدرو للاعب كلباء سالم راشد سددها الإيطالي بيسا محرزاً هدف فريقه الثاني، وعاد نفس اللاعب وأحرز هدف فريقه الثالث من مجهود فردي في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز كلباء على النواخذة 3-0.
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