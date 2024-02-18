فضيتان للإمارات في البطولة العربية للرجبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز منتخبا الإمارات للرجال والسيدات ميداليتين فضيتين في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما أحرز منتخب المغرب لقب البطولة للرجال الذي يأتي بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد العربي، ونال منتخب تونس الميدالية البرونزية، بينما فاز منتخب تونس بكأس البطولة للسيدات وحصل منتخب مصر على الميدالية البرونزية.
وكان منتخبنا دخل البطولة حاملاً لقب النسخة الماضية في العين إلا أنه خسر في المباراة النهائية أمام المغرب بالهدف الذهبي بعدما انتهت المباراة بالتعادل 14-14، فيما حافظ منتخب السيدات على الميدالية الفضية التي أحرزها للمرة الأولى في نسخة العين.
وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي أن البطولة العربية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن ما يدعو للفخر هو المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة على مستوى عدد المنتخبات، مما يجعلها الأكبر، ويؤكد تطور اللعبة وانتشارها.
استعدادات
وأشاد الظالعي بنجاح الاتحاد السعودي في تنظيم البطولة، وأكد أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً من أجل تنظيم النسخة المقبلة في ضيافة مدينة الإسكندرية بمصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتشتمل كل الاشتراطات والالتزامات بهدف تفادي أي أخطاء، وقال: الدورة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المنتخبات وربما يصل عدد المشاركين إلى ما يزيد على 400 لاعب ولاعبة.
وتوجه الظالعي بالتهنئة إلى منتخب المغرب للرجال لفوزه بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه، كما هنأ منتخب تونس للسيدات لفوزه باللقب الثاني على التوالي، كما تمنى حظاً أوفر لمنتخب الإمارات وصيف بطولتي الرجال والسيدات.
وحول فكرة تنظيم بطولة للأندية، قال الظالعي: الاتحاد المصري طالب باستضافة البطولة، علماً أنها ستكون مخصصة لفئة 15 لاعباً، لكن حتى الآن لم نتلق تأكيدات نهائية من الأندية المشاركة، وإن كان هناك عدد من الدول أبدت ترشيح نادٍ للمشاركة وهي مصر وتونس والمغرب والأردن والإمارات، والموعد المقترح للبطولة هو شهر سبتمبر المقبل.
بداية جيدة
ووجه محمد سلطان الزعابي رئيس بعثة الإمارات بالبطولة الشكر إلى السعودية على التنظيم وحفاوة الاستقبال وقال: حصدنا الميدالية الفضية للرجال والسيدات وهذا إنجاز جديد للرجبي الإماراتي، وكنا نتمنى أن نحرز ذهبية الرجال ولكن المباراة كانت قوية أمام المغرب وخسرنا بالهدف القاتل، ولكن ما حققناه بداية جيدة في عام 2024، ونعد بتحقيق الأفضل.
وأوضح أن المنتخب أمامه محطات مهمة من خلال البطولة الآسيوية للرجال والسيدات وسنلعب 3 جولات في الصين وكوريا وتايلاند، وهي أول مشاركة للسيدات في فئة 15 لاعبة، وهو ما يزيد من دعم الاتحاد الدولي للعبة لاتحادنا، ولدينا بطولة الأربعة الكبار في آسيا وخطتنا الوصول إلى كأس العالم مستقبلاً.
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