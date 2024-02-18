فضيتان للإمارات في البطولة العربية للرجبي



أحرز منتخبا الإمارات للرجال والسيدات ميداليتين فضيتين في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما أحرز منتخب المغرب لقب البطولة للرجال الذي يأتي بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد العربي، ونال منتخب تونس الميدالية البرونزية، بينما فاز منتخب تونس بكأس البطولة للسيدات وحصل منتخب مصر على الميدالية البرونزية.

وكان منتخبنا دخل البطولة حاملاً لقب النسخة الماضية في العين إلا أنه خسر في المباراة النهائية أمام المغرب بالهدف الذهبي بعدما انتهت المباراة بالتعادل 14-14، فيما حافظ منتخب السيدات على الميدالية الفضية التي أحرزها للمرة الأولى في نسخة العين.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي أن البطولة العربية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن ما يدعو للفخر هو المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة على مستوى عدد المنتخبات، مما يجعلها الأكبر، ويؤكد تطور اللعبة وانتشارها.

استعدادات



وأشاد الظالعي بنجاح الاتحاد السعودي في تنظيم البطولة، وأكد أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً من أجل تنظيم النسخة المقبلة في ضيافة مدينة الإسكندرية بمصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتشتمل كل الاشتراطات والالتزامات بهدف تفادي أي أخطاء، وقال: الدورة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المنتخبات وربما يصل عدد المشاركين إلى ما يزيد على 400 لاعب ولاعبة.

وتوجه الظالعي بالتهنئة إلى منتخب المغرب للرجال لفوزه بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه، كما هنأ منتخب تونس للسيدات لفوزه باللقب الثاني على التوالي، كما تمنى حظاً أوفر لمنتخب الإمارات وصيف بطولتي الرجال والسيدات.

وحول فكرة تنظيم بطولة للأندية، قال الظالعي: الاتحاد المصري طالب باستضافة البطولة، علماً أنها ستكون مخصصة لفئة 15 لاعباً، لكن حتى الآن لم نتلق تأكيدات نهائية من الأندية المشاركة، وإن كان هناك عدد من الدول أبدت ترشيح نادٍ للمشاركة وهي مصر وتونس والمغرب والأردن والإمارات، والموعد المقترح للبطولة هو شهر سبتمبر المقبل.

بداية جيدة

ووجه محمد سلطان الزعابي رئيس بعثة الإمارات بالبطولة الشكر إلى السعودية على التنظيم وحفاوة الاستقبال وقال: حصدنا الميدالية الفضية للرجال والسيدات وهذا إنجاز جديد للرجبي الإماراتي، وكنا نتمنى أن نحرز ذهبية الرجال ولكن المباراة كانت قوية أمام المغرب وخسرنا بالهدف القاتل، ولكن ما حققناه بداية جيدة في عام 2024، ونعد بتحقيق الأفضل.

وأوضح أن المنتخب أمامه محطات مهمة من خلال البطولة الآسيوية للرجال والسيدات وسنلعب 3 جولات في الصين وكوريا وتايلاند، وهي أول مشاركة للسيدات في فئة 15 لاعبة، وهو ما يزيد من دعم الاتحاد الدولي للعبة لاتحادنا، ولدينا بطولة الأربعة الكبار في آسيا وخطتنا الوصول إلى كأس العالم مستقبلاً.

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