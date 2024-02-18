«بلغاريا» تحلق بذهبية الفرق في «دولية الشارقة» للطيران الشراعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلقت بلغاريا بالميدالية الذهبية ضمن فئة الفرق للنسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، التي أقيمت في منطقة جبل الفاية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
وجاء الفريق البلغاري في الصدارة، محققاً 193 نقطة، وفريق المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 433 نقطة، بينما كان المركز الثالث من نصيب منتخب سلطنة عمان، بعد أن حقق 1518 نقطة.
وعلى صعيد الفردي، احتل الطيار السعودي محمد على عسيري المركز الأول بـ 28 نقطة، واحتل الطيار البلغاري ستيفان لاتيسكروف المركز الثاني بـ 55 نقطة، وجاء البحريني عبد الله الذوادي في المركز الثالث بـ 62 نقطة.
وحققت بطولة الشارقة الدولية الخامسة للطيران الشراعي، مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية رائعة، بحضور جماهيري متميز، فيما قام بتتويج الفائزين كل من: عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.
وأعرب عيسى هلال عن سعادته بما حققته البطولة من مكاسب، مهنئاً اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للرياضات الجوية بهذا النجاح المبهر، مؤكداً أن استضافة البطولة للمرة الخامسة، يرسخ مكانة الشارقة الرياضية، ويبرهن على أن الموقع لا يضاهى، وأنه بالفعل أفضل موقع في العالم.
بدوره، وجّه يوسف الحمادي، نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة للبطولة، معرباً عن سعادته البالغة بما تحقق من مكاسب متنوعة ونجاحات تنظيمية.
من جانبه، أشاد محمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، بجهود فريق العمل اللوجستي، بقيادة عبد الله مراد عضو مجلس الإدارة، والذي بذل جهوداً واضحة، حتى خرجت البطولة بأبهى صورة.
وقال الأمين العام للاتحاد: البطولة خرجت بأجمل صورة، تعكس قدرات أبناء الإمارات في تنظيم البطولات الكبرى، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة اتسمت بأعلى معايير الأمن والسلامة، بفضل التزام الطيارين المشاركين في البطولة، وحرصهم على تنفيذ قوانين ولوائح البطولة، وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات فنية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.