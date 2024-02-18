«بلغاريا» تحلق بذهبية الفرق في «دولية الشارقة» للطيران الشراعي



حلقت بلغاريا بالميدالية الذهبية ضمن فئة الفرق للنسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، التي أقيمت في منطقة جبل الفاية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وجاء الفريق البلغاري في الصدارة، محققاً 193 نقطة، وفريق المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 433 نقطة، بينما كان المركز الثالث من نصيب منتخب سلطنة عمان، بعد أن حقق 1518 نقطة.

وعلى صعيد الفردي، احتل الطيار السعودي محمد على عسيري المركز الأول بـ 28 نقطة، واحتل الطيار البلغاري ستيفان لاتيسكروف المركز الثاني بـ 55 نقطة، وجاء البحريني عبد الله الذوادي في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وحققت بطولة الشارقة الدولية الخامسة للطيران الشراعي، مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية رائعة، بحضور جماهيري متميز، فيما قام بتتويج الفائزين كل من: عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

وأعرب عيسى هلال عن سعادته بما حققته البطولة من مكاسب، مهنئاً اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للرياضات الجوية بهذا النجاح المبهر، مؤكداً أن استضافة البطولة للمرة الخامسة، يرسخ مكانة الشارقة الرياضية، ويبرهن على أن الموقع لا يضاهى، وأنه بالفعل أفضل موقع في العالم.

بدوره، وجّه يوسف الحمادي، نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة للبطولة، معرباً عن سعادته البالغة بما تحقق من مكاسب متنوعة ونجاحات تنظيمية.

من جانبه، أشاد محمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، بجهود فريق العمل اللوجستي، بقيادة عبد الله مراد عضو مجلس الإدارة، والذي بذل جهوداً واضحة، حتى خرجت البطولة بأبهى صورة.

وقال الأمين العام للاتحاد: البطولة خرجت بأجمل صورة، تعكس قدرات أبناء الإمارات في تنظيم البطولات الكبرى، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة اتسمت بأعلى معايير الأمن والسلامة، بفضل التزام الطيارين المشاركين في البطولة، وحرصهم على تنفيذ قوانين ولوائح البطولة، وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات فنية.

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