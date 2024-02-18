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غنتوت يتفوق على «مغاربة العالم للبولو»

2/18/2024 3:09:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



فاز فريق غنتوت على فريق «مغاربة العالم للبولو» بستة أهداف مقابل هدفين ونصف، بالمباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو، وأقيمت فعاليتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

شهد اللقاء وتوج الفائزين أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وعلي حويل ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب عدد من مسؤولي هيئة الرياضة، واتحاد البولو.

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