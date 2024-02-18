غنتوت يتفوق على «مغاربة العالم للبولو»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق غنتوت على فريق «مغاربة العالم للبولو» بستة أهداف مقابل هدفين ونصف، بالمباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو، وأقيمت فعاليتها تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
شهد اللقاء وتوج الفائزين أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وعلي حويل ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب عدد من مسؤولي هيئة الرياضة، واتحاد البولو.
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