شباب الأهلي يعبر بني ياس بهدفي بالا وإيغور إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حسم شباب الأهلي، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز في الوقت الإضافي الثاني على ضيفه بني ياس 2-1، في مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، إذ بدأ بني ياس بالتسجيل عن طريق يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، وتعادل بالا لشباب الأهلي في الدقيقة 88، ثم سجل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 108.
وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً، وسدد صامويل سوزا، كرة قوية لبني ياس في الدقيقة 9، وصدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ورد ماتيوس ليما بتسديدة قوية لشباب الأهلي في الدقيقة 29، وارتدت من العارضة، ولم تجد متابعة جيدة، وتمكن بني ياس من التسجيل برأسية من يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن.
وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، وسدد لاعبه إيغور جيسوس، كرة قوية في الدقيقة 46، وتصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني، ورد بني ياس من رأسية فواز عوانة في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية أخرى، وأحرز ماتيوس ليما هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 59، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من بالا قبل لعب الكرة عرضية، قبل أن يسجل بالا هدف التعادل لشباب الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 88.
وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لبني ياس في الوقت الإضافي الأول، بأقدام تاولانت وخميس المنصوري وأحمد شحدة، وحسم شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في الوقت الإضافي الثاني، بتسجيل هدفه الثاني عن طريق إيغور جيسوس في الدقيقة 108.
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