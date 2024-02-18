Monday, 19 February 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي يعبر بني ياس بهدفي بالا وإيغور إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة

2/18/2024 3:09:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حسم شباب الأهلي، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز في الوقت الإضافي الثاني على ضيفه بني ياس 2-1، في مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، إذ بدأ بني ياس بالتسجيل عن طريق يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، وتعادل بالا لشباب الأهلي في الدقيقة 88، ثم سجل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 108.
وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً، وسدد صامويل سوزا، كرة قوية لبني ياس في الدقيقة 9، وصدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ورد ماتيوس ليما بتسديدة قوية لشباب الأهلي في الدقيقة 29، وارتدت من العارضة، ولم تجد متابعة جيدة، وتمكن بني ياس من التسجيل برأسية من يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، وسدد لاعبه إيغور جيسوس، كرة قوية في الدقيقة 46، وتصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني، ورد بني ياس من رأسية فواز عوانة في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية أخرى، وأحرز ماتيوس ليما هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 59، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من بالا قبل لعب الكرة عرضية، قبل أن يسجل بالا هدف التعادل لشباب الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 88.

وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لبني ياس في الوقت الإضافي الأول، بأقدام تاولانت وخميس المنصوري وأحمد شحدة، وحسم شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في الوقت الإضافي الثاني، بتسجيل هدفه الثاني عن طريق إيغور جيسوس في الدقيقة 108.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18022024000110011019ID1107868239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث