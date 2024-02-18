شباب الأهلي يعبر بني ياس بهدفي بالا وإيغور إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة



حسم شباب الأهلي، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز في الوقت الإضافي الثاني على ضيفه بني ياس 2-1، في مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، إذ بدأ بني ياس بالتسجيل عن طريق يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، وتعادل بالا لشباب الأهلي في الدقيقة 88، ثم سجل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 108.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً، وسدد صامويل سوزا، كرة قوية لبني ياس في الدقيقة 9، وصدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ورد ماتيوس ليما بتسديدة قوية لشباب الأهلي في الدقيقة 29، وارتدت من العارضة، ولم تجد متابعة جيدة، وتمكن بني ياس من التسجيل برأسية من يوسفو نيكتيه في الدقيقة 44، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، وسدد لاعبه إيغور جيسوس، كرة قوية في الدقيقة 46، وتصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني، ورد بني ياس من رأسية فواز عوانة في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية أخرى، وأحرز ماتيوس ليما هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 59، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من بالا قبل لعب الكرة عرضية، قبل أن يسجل بالا هدف التعادل لشباب الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 88.

وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لبني ياس في الوقت الإضافي الأول، بأقدام تاولانت وخميس المنصوري وأحمد شحدة، وحسم شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في الوقت الإضافي الثاني، بتسجيل هدفه الثاني عن طريق إيغور جيسوس في الدقيقة 108.

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