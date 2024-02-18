بلاسيوس يقود العين للفوز على الوحدة والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل ماتياس بلاسيوس هدفاً رائعاً بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 86، ليقود العين إلى فوز ثمين على الوحدة، تأهل بموجبه إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مباراة مثيرة جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهذا هو الفوز الثالث للعين على الوحدة مقابل فوزين للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس رئيس الدولة.
الشوط الأول
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله قدم الفريقان أداء متميزاً من الناحية التكتيكية والتنظيمية، ودانت الأفضلية في البداية للوحدة، الذي بادر بالهجوم وتهيأت له أخطر فرصة في الدقيقة الأولى، عندما انفرد اركانوف بالمرمى وسدد الكرة، لكن بندر الأحبابي تدخل في اللحظات الأخيرة، ووضع قدمه ليغير اتجاه الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العنابي.
سيطرة العين
دخل العين في أجواء اللعب، وبدا أكثر سيطرة على منطقة المناورة، وتعددت محاولاته الهجومية عن طريق الأطراف والعمق، وضاعت له فرص خطيرة، كانت أبرزها تسديدة أرضية مباغتة لبندر الأحبابي، تألق الحارس في إبعادها، ورأسية لمحمد عباس، علت العارضة بقليل، وبالمقابل تراجع الوحدة مرغماً إلى منطقته، ليعتمد على الهجمات المرتدة، والتي كاد من إحداها أن يخطف هدفاً لولا تألق الحارس خالد عيسى، في إبعاد تسديدة فاكوندو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني
تابع العين سيطرته ومحاولاته الهجومية في الشوط الثاني، وظل الوحدة متراجعاً ومعتمداً على الهجمات المرتدة، والتي كاد من إحداها أن يسجل هدفاً عندما خطف نور الله الكرة من بندر الأحبابي، وتوغل بها حتى قرب منطقة العمليات، وسدد كرة تصدى لها خالد عيسى، على مرتين، منقذاً فريقه من هدف محقق، بعد مرور دقيقتين من هذا الشوط.
العين يتقدم
استمرت أفضلية العين، الذي ضغط بقوة أكبر على مرمى الوحدة، ليتألق حارس المرمى في إبعاد أكثر من محاولة بالرأس والقدم من لابا، وكاكو، ونابت العارضة عن العنابي متصدية لرأسية خادعة من لابا كودجو، والذي عاد ليمرر الكرة برأسه إلى زميله ماتياس بلاسيوس، الذي سدد كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليسري مسجلاً هدفاً رائعاً للعين.
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