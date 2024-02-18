بلاسيوس يقود العين للفوز على الوحدة والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

سجل ماتياس بلاسيوس هدفاً رائعاً بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 86، ليقود العين إلى فوز ثمين على الوحدة، تأهل بموجبه إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مباراة مثيرة جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهذا هو الفوز الثالث للعين على الوحدة مقابل فوزين للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس رئيس الدولة.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله قدم الفريقان أداء متميزاً من الناحية التكتيكية والتنظيمية، ودانت الأفضلية في البداية للوحدة، الذي بادر بالهجوم وتهيأت له أخطر فرصة في الدقيقة الأولى، عندما انفرد اركانوف بالمرمى وسدد الكرة، لكن بندر الأحبابي تدخل في اللحظات الأخيرة، ووضع قدمه ليغير اتجاه الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العنابي.

سيطرة العين

دخل العين في أجواء اللعب، وبدا أكثر سيطرة على منطقة المناورة، وتعددت محاولاته الهجومية عن طريق الأطراف والعمق، وضاعت له فرص خطيرة، كانت أبرزها تسديدة أرضية مباغتة لبندر الأحبابي، تألق الحارس في إبعادها، ورأسية لمحمد عباس، علت العارضة بقليل، وبالمقابل تراجع الوحدة مرغماً إلى منطقته، ليعتمد على الهجمات المرتدة، والتي كاد من إحداها أن يخطف هدفاً لولا تألق الحارس خالد عيسى، في إبعاد تسديدة فاكوندو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تابع العين سيطرته ومحاولاته الهجومية في الشوط الثاني، وظل الوحدة متراجعاً ومعتمداً على الهجمات المرتدة، والتي كاد من إحداها أن يسجل هدفاً عندما خطف نور الله الكرة من بندر الأحبابي، وتوغل بها حتى قرب منطقة العمليات، وسدد كرة تصدى لها خالد عيسى، على مرتين، منقذاً فريقه من هدف محقق، بعد مرور دقيقتين من هذا الشوط.

العين يتقدم

استمرت أفضلية العين، الذي ضغط بقوة أكبر على مرمى الوحدة، ليتألق حارس المرمى في إبعاد أكثر من محاولة بالرأس والقدم من لابا، وكاكو، ونابت العارضة عن العنابي متصدية لرأسية خادعة من لابا كودجو، والذي عاد ليمرر الكرة برأسه إلى زميله ماتياس بلاسيوس، الذي سدد كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليسري مسجلاً هدفاً رائعاً للعين.

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