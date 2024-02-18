أُنس جابر تنسحب من «تنس دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس انسحاب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالمياً من نسخة هذا العام من بطولة السيدات بسبب إصابة مستمرة في الركبة، راجيةً لها الشفاء العاجل من الإصابة والعودة للمشاركة في النسخة المقبلة.

وقالت أنس جابر: كنت أتطلع قدماً للمشاركة في البطولة، ولكن ظروف الإصابة حالت دون ذلك، وكان من الصعب تحمّل الألم وعدم القدرة على تقديم الأداء المنتظر.

وأضافت: بعد استشارة الفريق الطبي، قررت الانسحاب من البطولة والخضوع لمزيد من العلاج، وأتطلع إلى لقائكم قريباً في مناسبات قادمة، وأثمن دعمكم الذي يعني لي الكثير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز