أُنس جابر تنسحب من «تنس دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس انسحاب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالمياً من نسخة هذا العام من بطولة السيدات بسبب إصابة مستمرة في الركبة، راجيةً لها الشفاء العاجل من الإصابة والعودة للمشاركة في النسخة المقبلة.
وقالت أنس جابر: كنت أتطلع قدماً للمشاركة في البطولة، ولكن ظروف الإصابة حالت دون ذلك، وكان من الصعب تحمّل الألم وعدم القدرة على تقديم الأداء المنتظر.
وأضافت: بعد استشارة الفريق الطبي، قررت الانسحاب من البطولة والخضوع لمزيد من العلاج، وأتطلع إلى لقائكم قريباً في مناسبات قادمة، وأثمن دعمكم الذي يعني لي الكثير.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.