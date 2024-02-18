فلسفة الأفلام والكتب





مع رحلتي الذهنية نبع تساؤل يتعلق بمن أثر في الآخر، الرواية كونها فناً أدبياً أم الفيلم كونه فناً سينمائياً؟ أو لأعيد صوغ السؤال بشكل مختلف من الذي استفاد من الآخر، الرواية أم الفيلم؟

هذا المجال جديد تماماً عليّ، ولكن عادت شبكة الإنترنت، ووضعت أمامي تاريخاً طويلاً في مجال صناعة الأفلام، ورحلة طويلة في هذا المجال، بل أرشدتني لبعض من الكتب في هذا المحور كان طلبها من مكتبات على شبكة الإنترنت سهلاً جداً.

وبعد رحلة بحث وقراءة، أدركت تماماً أننا ومن دون أدنى شك في عصر السينما والأفلام، وحتى إن معظم الآراء والأفكار في مختلف المجالات أصبحت تمرر إلى عقول الناس من الأفلام، ولكن فضولي وحبي لمشاهدة الأفلام السينمائية، لم يذهبا عبثاً، فمن تجربة شخصية، أفضل الأفلام التي شاهدتها على الإطلاق، كانت تلك التي كانت قبل تحويلها إلى فيلم عبارة عن رواية، مثل فيلم أليس في بلاد العجائب، وأليس في المرآة، التي كتبها عالم الرياضيات تشارلز دودجسون، ونشرها باسم مستعار وهو لويس كارول، لأنه لم يرد أن يعرف أحد بأن عالم رياضيات يكتب قصصاً للأطفال! وتم تحويلها إلى فيلم للمخرج تيم برتون، وكذلك فيلم الطفل 44 من إخراج ريدلي سكوت، والفيلم كان رواية بالعنوان نفسه للمؤلف توم روب سميث، وفيلم عقل جميل، الذي حصل على أربع جوائز من أوسكار، والذي يحكي قصة حياة عالم الرياضيات جون ناش، الحائز جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، للمخرج رون هوارد، وأفلام شارلوك هولمز، المستوحاة من روايات ارثر دويل والتي تم إخراجها في غبر استديو، على شكل مسلسل، وأخرى على شكل أفلام.

هذه الأعمال من أشهر الروايات والكتب التي تحولت إلى أفلام عالمية عريقة، وإذا لم تكن شاهدت أو قرأت أحدها على الأقل فأنت بعيد تماماً عن عالم الأدب والفن، أعود إلى موضوعي، أو لإلقاء التساؤلات عليكم، لعلكم تهبون إلى إبداء الرأي، فقد عرضت هذه الأعمال لأنها تضعنا أمام سؤال ثانٍ وأيضاً محير، وأعتقد بأنه لا يزال حتى الآن يسبب نقاشات طويلة، وملخص هذا السؤال، هل الأفلام تغنينا عن القراءة؟ وهل القراءة تغنينا عن مشاهدة الأفلام؟

أريد التوقف عند هذا التساؤل لأنه يتقاطع معي أو لأنه يمسني شخصياً كوني أكتب ونشرت عدة كتب، فأعتقد بأن بعضهم يميل إلى القول إن الكتب أهم، ذلك لأنه عرف عن الأفلام أنها ضمن الأنشطة الترفيهية، أما الكتب فهي ضمن الأنشطة الثقافية والتعليمية، وعلى الرغم من وجاهة هذا القول، فإننا في عصر وزمن أصبح الحكم صعباً، وليس من السهل اختزاله بكل هذه البساطة، لأننا نشاهد ونقرأ منجزات روائية مبتذلة ومتواضعة لا يمكن مقارنتها بأقل الأفلام جودة وتأثيراً، فالرواية الرديئة لم تكلف مؤلفها شيئاً بينما الفيلم المتواضع الذي لم يحصد النجاح قد تصل ميزانيته للملايين من الدولارات، واستنزفت من القائمين عليه أوقاتاً طويلة، ولذلك ليس من العدل أن نجيب عن هذا السؤل بهذا التفكير القديم أو بكل هذه السطحية، ولكن اسمحوا لي بأن أتحدث عن رأيي الشخصي في هذا الموضوع، لو كان هناك رواية جيدة ومؤثرة وتحولت إلى فيلم سينمائي، وجاء من وضع بين يديك خيارين الأول الرواية مطبوعة في كتاب، والثاني الفيلم السينمائي، فما الذي ستختاره؟ أتوقع أن معظمكم سيختار مشاهدة الفيلم السينمائي، وكوني محبة للأفلام الجميلة والمعبرة والمؤثرة لن أستغرب خياركم، بل أعدّه بديهياً، ولكنني على مستوى شخصي سأختار قراءة الرواية قبل مشاهدتها في فيلم، والسبب ببساطة متناهية يعود لطبيعة صناعة الأفلام نفسها، فعند صناعة الفيلم والبدء بتنفيذه تكون الحبكة مستوحاة من الطريقة التي تخيل بها المخرج الأحداث والأشكال، ولذلك حينما نشاهد الفيلم نكون متلقين فقط، أما حينما نقرأ الرواية فإن هذا يسمح لنا بأن نتخيل الشخصيات والأماكن ونتذكر الأسماء... حينما قرأت رواية مئة عام من العزلة للروائي الشهير غابرييل ماركيز اضطررت لرسم شجرة العائلة لمعرفة أسماء الشخصيات والتفريق بين الأحفاد والأجداد، ولذلك في الكتب يجب أن يكون العقل في حالة عمل مستمر، أما ميزة الأفلام فتكمن في أنها تختصر كثيراً من الوقت، وهذا ما نحتاجه في زمن السرعة، فالكتاب الذي تنهيه في أسبوع يمكنك مشاهدته فيلماً في ساعتين مثلاً! وحتى لا تغضبكم آرائي، فإنني أؤكد لكم من وجهة نظر شخصية، لا القراءة تغني عن الأفلام، ولا الأفلام تغني عن القراءة.. يقول الكاتب الأمريكي الذي تحولت بعض أعماله إلى أفلام سينمائية، ستيفن كينغ: «الكتب والأفلام مثل التفاح والبرتقال، كلاهما فاكهة ولكن طعمهما مختلف تماماً»، وبالفعل، لكل نوع من أنواع المنتج الإنساني طعمه وذوقه وطريقته، المهم أن تشعر بالسعادة والمتعة وأنت تشاهد أو تقرأ، تبقى حقيقة أن بعض الأفلام السينمائية جنونية ومؤثرة جداً في النفس الإنسانية حقيقة لا مجال لإنكارها، وتبقى أيضاً الكثير من الروايات قريبة من النفس والروح، بل كأنها جزء من تفكيرنا، ويبقى تأثيرها قائماً بين أنفاسنا. في المجمل فإن للإبداع دوماً الكلمة الفصل، والصوت الأعلى.. المهم أن نتذوق هذا الإبداع ونستلهم منه القيمة الإنسانية ونفهم الرسالة العميقة، وندرك أننا أمام منجز يستحق الاحترام والتقدير.. على الرغم من أن الكثير من الأسئلة تبقى مفتوحة من دون إجابات، ولو تمت الإجابة، فإن مدى القناعة بها تبقى معضلة أخرى، وهذا الإشكال نوع من إفرازات التميز والإبداع البشري.