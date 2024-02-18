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باحث أمريكي يحدد موعد نهاية البشر على كوكب الأرض خلال 5 سنوات

2/18/2024 3:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنبأ الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي الشهير بتشاؤمه إلييزر يودكوفسكي باقتراب مستقبل البشرية من خط النهاية، معتبراً أن نهاية البشر على كوكب الأرض قد اقتربت، وأن الروبوتات ستكون السبب في ذلك قريباً جداً، معطياً حداً زمنيا لذلك بأنه سيحدث خلال خمس سنوات.

وقال الباحث في حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «إذا أجبرتني على وضع احتمالات على الأمور، فلدي شعور بأن المدة الزمنية المتبقية لنا تبدو أقرب إلى خمس سنوات من 50 سنة، وقد تكون سنتين أو 10 على الأكثر».

وأضاف إلييزر يودكوفسكي: «إذا كنت تتساءل ماذا يعني «المدة الزمنية المتبقية»، فإنها نهاية كل شيء بفعل الآلة، أو نهاية العالم على غرار فيلم ترمينيتور أو مشهد مروع على غرار فيلم ماتريكس».

وواصل الباحث نظرته التشاؤمية في حديثه للصحيفة البريطانية، قائلاً: «الصعوبة هي أن الناس لا يدركون حجم المشكلة، الناجمة عن الربط بين الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي».

وأضاف يودكوفسكي، مؤسس معهد أبحاث الذكاء الآلي في كاليفورنيا، للصحيفة: «لدينا شظية من فرصة أن تنجو البشرية، لابد أن نستغلها بإيقاف إعطاء الروبوتات مفتاح نهايتنا».


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