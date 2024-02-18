الديوان الملكي الهاشمي يعلن وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

أعلن الديوان الملكي الهاشمي وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين.

وأصدر، اليوم، بياناً فيما يلي نصه: «ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف».

وقرر الديوان إعلان الحداد على الفقيد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، وذلك بأمر من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن صادق التعازي وخالص المواساة.

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