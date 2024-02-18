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رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة ونتانياهو: مواقفه مخزية

2/18/2024 3:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به اسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ورداً على ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تصريحات لولا بأنها "مخزية وخطيرة"، مشيراً إلى أن حكومته استدعت سفير البرازيل لدى اسرائيل للاحتجاج الاثنين. ومن جهته اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت البرازيل بـ "دعم" حماس.

وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".

وأضاف "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وهذه من أشدّ التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر، في وقت تترأس البرازيل حالياً مجموعة العشرين.

واعتبر نتانياهو أن "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة".

وقال "قررت مع وزير الخارجية (الإسرائيلي يسرائيل) كاتس استدعاء السفير البرازيلي لدى إسرائيل لتوجيه اللوم له على الفور".

وكتب كاتس على منصة اكس أن الاجتماع سيُعقد الاثنين.

ووصف نتانياهو تصريحات لولا بأنها "استخفاف بالمحرقة ومحاولة للإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ورأى في بيان أن "المقارنة بين إسرائيل ومحرقة النازيين وهتلر تجاوز للخط الأحمر".

وشدد على أن "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها وضمان مستقبلها حتى تحقيق النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترامها للقانون الدولي".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على منصة اكس "تقف البرازيل إلى جانب حماس منذ سنوات، الرئيس لولا يدعم منظمة إرهابية تمارس الإبادة (...) وبذلك يجلب العار لشعبه وينتهك قيم العالم الحر".

في المقابل، قالت حماس في بيان "نثمن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية".

وأضافت "هذا التصريح يأتي في سياق التوصيف الدقيق لما يتعرض له شعبنا، وكشف فداحة الجريمة الصهيونية المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وكان لولا وصف هجوم حماس في 7
أكتوبر على إسرائيل بأنه عمل "إرهابي". لكن منذ ذلك الحين، ينتقد بشدّة الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل.

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