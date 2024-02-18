المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح ينطلق بعد غدٍ في أبوظبي

تنطلق بعد غد (الثلاثاء) أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، تحت شعار "تجسير الحضارات ورعاية التنوع"، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

يحظى المؤتمر الدولي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ووزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة.

يتضمن الحدث العالمي الذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري، جلسات ومناقشات حوارية حول شعار المؤتمر مع التركيز على قيم التسامح والتعايش الإنساني التي ينطوي عليها التعاون والحوارات الهادفة بين الحضارات المختلفة.

ويناقش المشاركون، خلال جلسات المؤتمر، القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.

ويستضيف المؤتمر، مشاركين من الحكومات العربية والدولية، والأوساط الأكاديمية والمنظمات متعددة الأطراف، ونخبة من الباحثين والأكاديميين والعلماء البارزين في مجالات الحضارات والتسامح والعلوم الإنسانية، لمناقشة الموضوعات الأساسية التي تكمن في قلب حوار الحضارات.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس الأمناء لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات إن دولة الإمارات ضربت أروع الأمثلة في قيم التسامح والتعايش المشترك مؤكداً أهمية تجسير علاقات التعاون بين الحضارات باعتبارها أنموذجاً متقدماً في التسامح.

وأوضح أن الإمارات تعيش حالة نموذجية في التعايش الحضاري وقبول الآخر، ما جعلها بلدا قائما على المودة والرحمة والوئام، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر العالمي جاء ترجمة إنسانية حقيقية لرسالة العاصمة الإماراتية، أبوظبي، إلى العالم أجمع.

من جهته، أكد الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي الذي يعتبر خطوة نوعية في تلاقي التكنولوجيا والقيم الإنسانية، ويعكس أهمية استخدام الابتكار كقوة للتغيير الإيجابي في تنمية المجتمعات.

بدوره، أشار الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إلى أهمية الدراسة البحثية في مجالات التسامح والتعايش بين الحضارات، والذي تستند على الأدلة التطبيقية والبحث العلمي لتوجيه المفاهيم العلمية والممارسات وطرح برامج أكاديمية والتي تشكل مستقبل الحضارات المشترك.

وأكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن استضافة الدولة للمؤتمر الدولي للحوار الحضاري والتسامح تمثل رؤيتها ونهجها الأصيل في دعم القواسم المشتركة بين الشعوب، وتعزيز مجالات التواصل الإنساني والحضاري بينها واهتمامها وايمانها بدور الثقافة في تعزيز التعايش والتسامح وتقريب المسافات بين الحضارات المختلفة.

وقال الظاهري إن المؤتمر من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الجهود المبذولة في هذا الصدد، خاصة أنه يناقش تلاقي الحضارات وتعزيز التسامح بمناقشات علمية وبحثية، ويتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة واحترامها.

وأضاف: "يعتبر تعزيز قيم التعايش والتسامح الأساس المتين الذي قامت عليه نهضة الدولة، التي سعت لمد جسور التواصل الحضاري مع الشعوب والدول الأخرى، وتعزيزاً لهذا النهج اعتمدت الدولة مواصفة التسامح والتعايش (AUE.S5037:2021) كأول مواصفة قياسية إماراتية من نوعها على مستوى العالم، من أجل تطبيق التسامح والتعايش في المؤسسات بمختلف أنواعها، سواء أكانت في القطاع الحكومي أوشبه الحكومي أو المحلي أو الخاص، باعتبار أن تعزيز مفهوم وثقافة التسامح والتعايش بين الأفراد في بيئة العمل، يعتبر جزءًا من عملية التواصل الحضاري في الإمارات التي تحتضن أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم.

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