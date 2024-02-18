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سماء الإمارات تشهد ظاهرة فلكية مميزة فجر غدٍ

2/18/2024 3:09:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن سماء الدولة ستشهد هذا الأسبوع اقتراناً كوكبياً مميزاً فجراً فوق الأفق الشرقي، موضحةً أن كوكب الزهرة النير يلتقي بكوكب المريخ خلال الفترة بين 20 إلى 24 فبراير الجاري بعد موعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس فوق الأفق الشرقي.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «هذا الاقتران المميز سيرى بالعين المجردة، عند سماح الأحوال الجوية برؤيته، ويكون الاقتراب الظاهري للكوكبين لافتاً للناظرين»، مشيراً إلى أن «هذا الاقتراب لا يكون حقيقة تقارباً فعلياً بين الكوكبين، وإنما يكون اقترابهما ظاهرياً لموقعهما من الأرض كما يشاهده الراصد من القبة السماوية».

وأضاف أن «الاقترانات الكوكبية أو اقتران القمر مع أحد الكواكب النيرة تعتبر من أجمل المظاهر الفلكية التي تلفت انتباه الناس والفلكيين منهم، وذلك عندما تكون المسافة بين الجرمين السماويين دون 3 درجات من السماء، ويكون الاقتران أكثر جمالاً عندما تقل هذه المسافة، خاصة إذا كان أحد الكواكب المقترنة الزهرة أو المشتري، وهما أشد الكواكب إضاءة من السماء».

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