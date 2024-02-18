«الأبيض» يتطلع لخطف الصدارة من «الآزوري» في «مونديال الشاطئية»

يتطلع منتخبنا الوطني لخطف الصدارة من إيطاليا عندما يلتقيان غداً (الاثنين) لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في دبي.

ويحتل «الآزوري» صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، محققاً 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن «الأبيض» صاحب المركز الثاني، وضمن المنتخبان تأهلهما إلى ربع النهائي رسمياً، فيما ودع منتخبا أمريكا ومصر البطولة من دور المجموعات بعد خسارتيهما في الجولتين الأولى والثانية، وستكون مواجهتهما الأخيرة وجهاً لوجه غداً مجرد تحصيل حاصل.

ويسعى منتخبا تاهيتي وإيران لحسم صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان غداً، وتحتل تاهيتي الصدارة بـ6 نقاط متقدمة بنقطتين عن إيران صاحبة المركز الثاني.

انفراد

من جهة أخرى، انفرد المنتخب البرازيلي بصدارة المجموعة الرابعة بـ5 نقاط بفوزه في الوقت الإضافي على نظيره البرتغالي 3-2 في مباراة القمة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب المجموعة الرابعة، وتراجع المنتخب البرتغالي إلى المركز الثاني بـ3 نقاط متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط.



ونجح منتخب عمان في خلط أوراق المجموعة الرابعة بفوزه على المكسيك 5-2، ليحافظ على حظوظه بالتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

تقدمت عمان بهدف يحيى المريكي بعد 17 ثانية فقط على انطلاق المباراة، إلا أن المكسيك قلبت النتيجة وتقدمت عبر تسديدة رائعة من دييغو مارتينيز، لكن المنتخب العماني تدارك الأمر وتمكن من إحراز أربعة أهداف متتالية، أبرزها الهدف الرائع الذي سجّله القائد خالد العريمي عبر مجهود فردي بحت، ونجح أخيراً في الخروج بالنقاط الثلاث قبل مواجهة البرتغال في الجولة الأخيرة.



الانتصار الثاني





وقاد ميخائيل أفغوستوف حارس المرمى منتخب بيلاروسيا فريقه للفوز على اليابان 3-1 وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة.

وقام الحارس البيلاروسي المتألق بالتصدي لركلة جزاء، وأنقذ هدفاً محققاً آخر، والأهم من هذا كله أنه سجّل هدفاً في شباك المنتخب الياباني.

وتقدم اليابان بهدف عكسي سجله إيفان كانستانتسينو في مرماه، لكن إيهار بريشتسيل أدرك التعادل بكرة مقصية رائعة، ثم حصل تاكويا أكاغوما على ركلة جزاء بمهارة عالية، لكن أفغوستوف تصدى لها ببراعة.

وأطلق الحارس المتألق تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك اليابان ومنحت بيلاروسيا ميزة التقدم في النتيجة، قبل أن يضيف دروزد الهدف الثالث مستغلاً الخطأ الذي ارتكبه الحارس الياباني يوسوكي كواي.

ورفعت بيلاروسيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وحل منتخب السنغال ثانياً بـ3 نقاط بفوزه المثير على نظيره الكولومبي 5-3، وتقدم بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي تأخر إلى المركز الثالث.



انتهى الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدفين عن طريق إدواردو لوبيز، وخوان أوسا، لتبدو المباراة وكأنها تسير في اتجاه فوز مريح للمنتخب الأمريكي الجنوبي، ولكن الشوط الثاني شهد صحوة لمنتخب السنغال بتسجيل هدفين عن طريق دياني وفاي، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل من جديد.

وتقدمت كولومبيا بالهدف الثالث في الشوط الثالث، لتعود السنغال بثلاثة أهداف عبر فاي وندوي ومانديوني دياني، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، لتحقق السنغال فوزها الأول، وتُكبد كولومبيا خسارتها الثانية وتقصيها من البطولة.

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