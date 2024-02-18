«الأبيض» يتطلع لخطف الصدارة من «الآزوري» في «مونديال الشاطئية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتطلع منتخبنا الوطني لخطف الصدارة من إيطاليا عندما يلتقيان غداً (الاثنين) لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في دبي.
ويحتل «الآزوري» صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، محققاً 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن «الأبيض» صاحب المركز الثاني، وضمن المنتخبان تأهلهما إلى ربع النهائي رسمياً، فيما ودع منتخبا أمريكا ومصر البطولة من دور المجموعات بعد خسارتيهما في الجولتين الأولى والثانية، وستكون مواجهتهما الأخيرة وجهاً لوجه غداً مجرد تحصيل حاصل.
ويسعى منتخبا تاهيتي وإيران لحسم صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان غداً، وتحتل تاهيتي الصدارة بـ6 نقاط متقدمة بنقطتين عن إيران صاحبة المركز الثاني.
انفراد
من جهة أخرى، انفرد المنتخب البرازيلي بصدارة المجموعة الرابعة بـ5 نقاط بفوزه في الوقت الإضافي على نظيره البرتغالي 3-2 في مباراة القمة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب المجموعة الرابعة، وتراجع المنتخب البرتغالي إلى المركز الثاني بـ3 نقاط متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط.
ونجح منتخب عمان في خلط أوراق المجموعة الرابعة بفوزه على المكسيك 5-2، ليحافظ على حظوظه بالتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.
تقدمت عمان بهدف يحيى المريكي بعد 17 ثانية فقط على انطلاق المباراة، إلا أن المكسيك قلبت النتيجة وتقدمت عبر تسديدة رائعة من دييغو مارتينيز، لكن المنتخب العماني تدارك الأمر وتمكن من إحراز أربعة أهداف متتالية، أبرزها الهدف الرائع الذي سجّله القائد خالد العريمي عبر مجهود فردي بحت، ونجح أخيراً في الخروج بالنقاط الثلاث قبل مواجهة البرتغال في الجولة الأخيرة.
الانتصار الثاني
وقاد ميخائيل أفغوستوف حارس المرمى منتخب بيلاروسيا فريقه للفوز على اليابان 3-1 وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة.
وقام الحارس البيلاروسي المتألق بالتصدي لركلة جزاء، وأنقذ هدفاً محققاً آخر، والأهم من هذا كله أنه سجّل هدفاً في شباك المنتخب الياباني.
وتقدم اليابان بهدف عكسي سجله إيفان كانستانتسينو في مرماه، لكن إيهار بريشتسيل أدرك التعادل بكرة مقصية رائعة، ثم حصل تاكويا أكاغوما على ركلة جزاء بمهارة عالية، لكن أفغوستوف تصدى لها ببراعة.
وأطلق الحارس المتألق تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك اليابان ومنحت بيلاروسيا ميزة التقدم في النتيجة، قبل أن يضيف دروزد الهدف الثالث مستغلاً الخطأ الذي ارتكبه الحارس الياباني يوسوكي كواي.
ورفعت بيلاروسيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وحل منتخب السنغال ثانياً بـ3 نقاط بفوزه المثير على نظيره الكولومبي 5-3، وتقدم بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي تأخر إلى المركز الثالث.
انتهى الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدفين عن طريق إدواردو لوبيز، وخوان أوسا، لتبدو المباراة وكأنها تسير في اتجاه فوز مريح للمنتخب الأمريكي الجنوبي، ولكن الشوط الثاني شهد صحوة لمنتخب السنغال بتسجيل هدفين عن طريق دياني وفاي، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل من جديد.
وتقدمت كولومبيا بالهدف الثالث في الشوط الثالث، لتعود السنغال بثلاثة أهداف عبر فاي وندوي ومانديوني دياني، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، لتحقق السنغال فوزها الأول، وتُكبد كولومبيا خسارتها الثانية وتقصيها من البطولة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868230