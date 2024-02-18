بلغت سماكته 67 سنتيمتراً.. تراكم الثلوج في موسكو يحطم رقماً قياسياً



أعلن كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفجيني تيشكوفيتس تحطيم الغطاء الثلجي في موسكو رقماً قياسياً، حيث بلغت سماكة الثلوج 67 سنتيمترا.

وكتب تيشكوفيتس في صفحته على "تليغرام" أن تراكم الثلوج في موسكو ازداد 5 سنتيمترا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لقناة "آر تي".

وأضاف: "بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في معرض عموم روسيا بحلول الساعة 9 صباح

الأحد 67 سنتيمترا، وهو أكثر بـ7ر1 مرة من المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 1966، عندما بلغ ارتفاع الغطاء الثلجي في موسكو 65 سنتيمترا".