الفيدرالي الأمريكي: بيانات «أوبك» ذات مصداقية وتسهم في استقرار السوق



أكدت دراسة حديثة للفيدرالي الأمريكي، نشرت اليوم على موقع البنك، أن البيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ذات مصداقية، وتسهم في تقليل تقلبات أسعار النفط، وتحقق استقرار السوق.





وأوضحت الدراسة أن قرارات «أوبك» تقلل من تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم. كما أن المشاركين في السوق يقيمون إعلانات «أوبك» على أنها توفر إشارة مهمة لسوق النفط الخام.



توحيد السياسات



وأشارت الدراسة إلى أن هدف «أوبك» هو تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط قد يكون لسوق النفط الخام الذي يعمل بشكل جيد آثار إيجابية على معدلات التضخم والاقتصاد العالمي.



وهدفت الدراسة إلى استخلاص محتوى المعلومات في اتصالات «أوبك» باستخدام التحليل النصي وعلى وجه الخصوص تحديد موضوعات إعلانات «أوبك» والعوامل الأساسية التي تحرك هذه المواضيع، وكيفية ارتباط هذه المواضيع لتشكيل السرد العام لأوبك من خلال تحليل كل بيان صحفي صادر عن المنظمة خلال الفترة من مارس 2002 إلى مارس 2021 وتضمنت العينة 343 إعلاناً.

العرض والطلب

وعملت الدراسة على تحليل إعلانات «أوبك» وتحديد العديد من المواضيع المتعلقة بالعوامل الأساسية مثل الطلب والعرض ونشاط المضاربة في سوق النفط الخام. وأشارت الدراسة إلى أهمية إعلانات «أوبك» وتأثيرها في تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطي من خلال إدارة المخاطر المرتبطة بمعاملات المبادلة والتحوط.



وأوضحت أن قرارات «أوبك» ذات صلة وفعالة، وتسهم في تحقيق الاستقرار في سوق النفط عن طريق تقليل مستويات التقلب في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خاصة للعقود ذات الاستحقاق طويل الأجل.

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