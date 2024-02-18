إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي بعد تصريحات دا سيلفا عن الإبادة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس استدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب غداً الاثتين، بعد تصريحات رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن الإبادة الإسرائيلية بغزة.
وقال كاتس: "كلمات رئيس البرازيل مخجلة وخطيرة. لن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على كلام الرئيس البرازيلي قائلا إنها "مخزية وخطيرة"، مضيفا: "إنها تتعلق بالتهوين من المحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأردف: "إن تشبيه إسرائيل بمحرقة النازيين وهتلر هو تجاوز للخط الأحمر..إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل، وهي تفعل ذلك مع التمسك بالقانون الدولي"، على حد زعمه.
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