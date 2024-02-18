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إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي بعد تصريحات دا سيلفا عن الإبادة في غزة

2/18/2024 3:09:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس استدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب غداً الاثتين، بعد تصريحات رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن الإبادة الإسرائيلية بغزة.

وقال كاتس: "كلمات رئيس البرازيل مخجلة وخطيرة. لن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على كلام الرئيس البرازيلي قائلا إنها "مخزية وخطيرة"، مضيفا: "إنها تتعلق بالتهوين من المحرقة ومحاولة الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأردف: "إن تشبيه إسرائيل بمحرقة النازيين وهتلر هو تجاوز للخط الأحمر..إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل، وهي تفعل ذلك مع التمسك بالقانون الدولي"، على حد زعمه.

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