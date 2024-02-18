مصر.. مقتل مسؤول يمني في شقته بالجيزة والأمن يكثف التحريات



قتل مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية ورئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي في منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة .

ووصل العبيدي القاهرة قبل خمسة أيام قادما من تركيا، وشقيقه هو من اكتشف مقتله بعد أن حاول الاتصال به مساء السبت ولم يرد على الاتصال وفق سكاي نيوز عربية.

ووفق المصادر، فقد ذهب شقيق العبيدي صباح الأحد إلى منزله في شارع الثلاثيني حيث كان يسكن شقة بالطابق الثاني عشر في بناية تضم أربعة عشر طابقا، وطرق الباب فلم يرد ما دفعه للاتصال بالشرطة وبعد فتح الشقة وجد العبيدي مقتولا.



وبعد معاينة الجثمان تم الكشف عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا، على ما أفادت المصادر.

ووفقا للمصادر، فقد كشفت معاينة الشقة عن وجود آثار للتفتيش، وأن محتويات الشقة كانت مبعثرة.

وأفاد شقيقه بأن القتيل كان قد استأجر سيارة للتحرك بها في القاهرة، لكن هذه السيارة اختفت عن الأنظار.

وتقوم أجهزة الأمن حاليا بفحص كاميرات المراقبة بالمنزل الذي كان يسكنه العبيدي والمنازل المجاورة، كما تعمل على تتبع السيارة التي كان يستأجرها.

وفي الأثناء، تجري أجهزة الأمن المصرية عمليات استجواب لسكان البناية. ورفضت المصادر الأمنية استباق التحقيقات، مشيرة إلى أنها تبحث في كل الاحتمالات.

وأعلنت سفارة اليمن بالقاهرة مقتل العبيدي، وأصدرت بيانا قالت فيه: "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

وأضافت: "لقد قامت السفارة منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

وفي تصريحات صحفية للمستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، أشار إلى أن اللواء العبيدي كان في إجازة خاصة بالقاهرة منذ شهر حتى وجد مقتولا في شقته بمحافظة الجيزة.

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