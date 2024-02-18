تأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق والجزاءات المترتبة على مخالفتها

وجَّه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.

كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع الدوائر الاقتصادية كافة لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.

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