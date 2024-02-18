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إسرائيل ترفض الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية

2/18/2024 3:09:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضفت إسرائيل، اليوم، طابعاً رسمياً على اعتراضها على ما سمته «الاعتراف من جانب واحد» بدولة فلسطينية، قائلةً إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى، اليوم، تصويتاً داخل الحكومة على قرار توضيحي بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتانياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد.

والحرب في غزة، التي اندلعت منذ اجتياح مسلحي «حماس» تجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر، هي الأحدث في صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مستمر منذ سبعة عقود يزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وتوقفت منذ عام 2014 الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط يتضمن إنشاء دولة فلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين»، مؤكداً أنه «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة».

وأضاف: «ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية»، معتبراً أن «مثل هذا الاعتراف في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وغير مسبوقة، ويمنع أي اتفاق سلام في المستقبل».

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