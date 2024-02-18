مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

وأوضح رشوان، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، إن «مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف أن «مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل»، مشيراً إلى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.

ولفت إلى أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحاً أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكشف أن المذكرة المصرية تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، موضحاً أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.

وتابع: «المذكرة المصرية تطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دولياً بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة»، لافتاً إلى أن «المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دولياً».

وأكد ضياء رشوان أن المذكرة المصرية تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز