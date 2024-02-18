صحيفة روسية تكشف مكان جثة المعارض نافالني

كشفت صحيفة «نوفايا جازيتا» المستقلة الناطقة بالروسية مكان جثة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي أول من أمس عن 47 عاماً، وأثارت وفاته غضباً دولياً.

وأوضحت الصحيفة، اليوم، أن جثمان نافالني يرقد بمستشفى في بلدة ساليخارد شمالي سيبيريا، الواقعة مباشرة على الدائرة القطبية الشمالية، مشيرةً إلى أنه لم يجر تشريح للجثة حتى أمس.

وذكرت «نوفايا جازيتا» أن مصدراً تابعاً لها، وهو عامل لم يتم الكشف عن هويته في خدمات الطوارئ، أبلغ عن علامات زرقاء على الجثة. ولم يسمح بعد لأقارب نافالني بالوصول إلى جثته.

ووفقاً للسلطات الروسية، انهار نافالني أثناء ممارسة الرياضة في ظروف متجمدة، وفشلت محاولات إنعاشه. وأثارت وفاة نافالني إدانة من قادة عدة دول، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن. وكانت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا تحاول الوصول إلى جثته دون جدوى.

ووفقاً للمصدر الذي نقلت عنه «نوفايا جازيتا»، تُظهر العلامات الزرقاء مكان احتجازه من قبل موظفي المستعمرة العقابية بعد إصابته بتشنج. وقال المصدر إن وجود كدمة على صدره دليل على محاولات الإنعاش.

ولفت التقرير إلى أن المصدر لم ير جثة نافالني بعد الوفاة، لكنه حصل على المعلومات من زميل له.

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