ثاني الزيودي: الرؤية الاستشرافية لقيادة الإمارات انعكست على التجارة الخارجية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، انعكست بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من السلع والخدمات التي واصلت تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة في نهاية عام 2023، لتتخطى أكثر من 3.5 تريليون درهم.

وقال معاليه إن ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم يعكس زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم، وهو ما يترجمه الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية التي سجلت وحدها نحو 2 تريليون و574.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو 12.6 % مقارنة مع 2022، وبنمو 34.7 % مقارنة مع 2021، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات و380 مليار درهم من واردات الخدمات.

وأضاف الزيودي: "شملت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية الإماراتية المسجلة في 2023 أيضاً الصادرات غير النفطية التي واصلت مسارها الصاعد، حيث تجاوزت صادرات السلع والخدمات مجتمعةً حاجز التريليون درهم (تريليون و28 مليار درهم)، بواقع 441 مليار درهم لصادرات السلع غير النفطية، و587 مليار درهم صادرات الخدمات."

وأوضح أن الصادرات غير النفطية من السلع سجلت في عام 2023 وحده إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين وأكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد حيث زادت بنسب 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحقيق أهدافها.

وأشار ثاني الزيودي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية من السلع تواصل مسارها نحن تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بعد ما قطعت أكثر من نصف المسافة صوب الهدف الذي تم إعلانه سابقاً بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم في عام 2031.. كما قطعت الصادرات غير النفطية من السلع أكثر من نصف الطريق أيضاً وصولاً لهدفها عند 800 مليار درهم بحلول 2031.

وأكد معاليه أن هذه الأرقام التاريخية ترسخ مكانة الدولة لاعباً رئيسياً على خريطة التجارة العالمية، وأحد أهم المراكز لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والأكثر نمواً حول العالم، خصوصاً بعدما ارتفعت تجارة الدولة مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 15.5 % في 2023، وسجلت نمواً بنسبة 9.9 % مع باقي الدول.

وأوضح الزيودي أنه على الرغم من الأداء المتراجع لحركة التجارة العالمية خلال عام 2023 والذي رصدته أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلا أن التجارة الخارجية الإماراتية استمرت في مسارها الصاعد محققةً إنجازاً جديداً ضمن مسيرة النمو والازدهار للدولة، مشيراً إلى أن التجارة الدولية تراجعت 5% بالنصف الأول حسب "أونكتاد"، فيما انخفضت صادرات وواردات السلع عالمياً 8% و9% على التوالي في الربع الثالث 2023 حسب منظمة التجارة العالمية.

وأِشار معاليه إلى أن المسار الصاعد للتجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات والذي يخالف الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية يعكس نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبعد دخول 5 اتفاقيات حيز التنفيذ حتى نهاية يناير الماضي، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع الدول الشريكة، أو التي يتم التفاوض معها لإبرام شراكات، أكثر من 390.5 مليار درهم خلال 2023 بنمو 24.5% مقارنة مع 2022، واقتربت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى هذه الدول من 100 مليار درهم، وتساهم بنسبة تتجاوز 22.1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وحققت نمواً بنسبة 42.3% مقارنة مع 2022 وبنسبة 59.8% مقارنة مع 2021 لكن بالمقارنة مع عام 2020 وما قبله فقد أصبحت أكثر من الضعف، وبالمقارنة مع 2018 أصبحت أكثر من 3 اضعاف قيمتها، كما أن دول الشراكات الاقتصادية الشاملة تستحوذ على ما نسبته 15.2% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2023 مقارنة مع 13.7% خلال 2022 و 2022، وأقل من 12% خلال السنوات قبلها.

وقال معاليه: "ربما تكون تجارتنا غير النفطية مع تركيا أفضل مثال لتوضيح حجم التأثير الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة، حيث زادت التجارة البينية غير النفطية 103.7% في عام 2023، وارتفعت حصة تركيا في إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى 5.1% لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين، كما تصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين مطلع سبتمبر الماضي.

وأضاف معاليه: "تعكس الزيادة القياسية في الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات مدى النجاح الذي تحققه خطط التنويع الاقتصادي، والنمو الملحوظ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو ما يؤكد أيضاً أن مسار التحول الاقتصادي في الدولة يسير بخطى واثقة نحو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وهذا ما عكسه النمو الملحوظ في صادرات الدولة من الخدمات.

وأكد أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وكذلك تجارة الخدمات ستواصل الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأ بالفعل تنفيذ 5 اتفاقيات وظهرت بشائرها في تجارتنا مع الدول الشريكة.

وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عامي 2017 و2018 مجتمعين.

وشدد معالي الزيودي على أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام لتجارة الخدمات لضمان زيادة تصدير الخِدْمَات لكافة مناطق العالم وعبر شبكة الشركاء التجاريين التي تزداد اتساعاً.