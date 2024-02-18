5 نقاط تكشف خطوات الحصول على الخدمات المميكنه لمكاتب الصحة.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة.
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى عن تفاصيل ميكنة خدمات مكاتب الصحة في النقاط التالية .
١- النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يتم إصدارها إلكترونياً، مما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.
٢- النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونياً، مما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.
٣- تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين.
٤- تسجيل حالات الوفاة لحظياً، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين
٥- تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
إنفوجراف
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