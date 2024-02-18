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5 نقاط تكشف خطوات الحصول على الخدمات المميكنه لمكاتب الصحة.. إنفوجراف

2/18/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة.

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى عن تفاصيل ميكنة خدمات مكاتب الصحة في النقاط التالية .

١- النسخة تشمل العديد من التحسينات والتطويرات، التي تتضمن ميكنة تصاريح الدفن، بحيث يتم إصدارها إلكترونياً، مما يُسهل حصول المواطنين الحصول على التصاريح، ويُقلل الإجراءات الروتينية.
٢- النسخة الثالثة تتضمن إضافة رمز QR على جميع المستخرجات بحيث يُمكن التحقق من صحة المستخرجات إلكترونياً، مما يُقلل من حالات التزوير، إلى جانب تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء، من خلال ميكنة دورات العمل بمكاتب الصحة.
٣- تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين.
٤- تسجيل حالات الوفاة لحظياً، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين
٥- تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

إنفوجراف








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