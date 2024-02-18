Monday, 19 February 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تؤكد ضرورة التصدى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

2/18/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الصباح ،على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .

وطالبت الشيخة جواهر في تصريح اليوم ألأحد ، خلال أعمال الدورة ال53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستضيفها "الدوحة "، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"،المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات إرسال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أهمية ما تتضمنه الدورة من بنود مثل التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة إلى جانب الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنه من ضمن بنود هذه الدورة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومواكبة تنفيذ الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.








MENAFN18022024000132011024ID1107868186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث