الكويت تؤكد ضرورة التصدى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الصباح ،على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .

وطالبت الشيخة جواهر في تصريح اليوم ألأحد ، خلال أعمال الدورة ال53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستضيفها "الدوحة "، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"،المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات إرسال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أهمية ما تتضمنه الدورة من بنود مثل التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة إلى جانب الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنه من ضمن بنود هذه الدورة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومواكبة تنفيذ الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.



