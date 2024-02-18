الجزائر تؤكد على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا لتمكينها من تحقيق الأمن

MENAFN - Youm7) جددت الجزائر اليوم /الأحد/ تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا، داعية الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن هذا البلد ؛ لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقى فى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل فى تمكين ليبيا من الدخول على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزيرالخارجية الجزائرى أحمد عطاف اليوم بأديس أبابا تعليقا حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول الأزمة فى ليبيا.



وأعرب عطاف عن تفاؤله باتفاق الأطراف الليبية قبيل أيام من انطلاق هذ القمة على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية فى مدينة سرت شهر أبريل القادم.

وأضاف أن بلاده تحث الأطراف الليبية وتشد على أيديهم لانتهاز هذه الفرصة الثمينة وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة أرضاً، وشعباً، ودولة ووطنا.

واستطرد عطاف قائلا : "إن الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى الانخراط الفعلى فى الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التى طال أمدها فى هذا البلد".



