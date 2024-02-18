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الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة لا تحتاج لرخصة من نتنياهو

2/18/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أو حكومته، كما أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبًا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفي، أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومى فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجى للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الشعب الفلسطينى لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.







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